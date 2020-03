Sgominata banda di rapinatori: un arresto a Poggiomarino e base a San Marzano sul Sarno

Sgominata una banda specializzata in rapine a imprenditori e professionisti facoltosi nelle province di Caserta, Napoli e Salerno. La base del gruppo era nel Salernitano, a San Marzano sul Sarno. Cinque i fermi eseguiti, poi tramutati dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quattro ordinanze in carcere e uno ai domiciliari. Un sesto componente della banda è stato denunciato per favoreggiamento. Le indagini della squadra mobile di Caserta sono partite lo scorso mese di novembre quando la banda rapinò a Caserta un professionista e sua moglie. In quattro, con volto coperto e armati di pistole e spranghe di ferro, sbarrarono la strada alla coppia con delle auto rubate. Poi scesero dalle macchine, sfondarono il vetro del parabrezza dell’auto in cui si trovavano i due, e si fecero consegnare gioielli, orologi e una borsa con 2500 euro in contanti. Uno dei componenti della banda, un 39enne di Poggiomarino, era stato arrestato lo scorso 21 dicembre, quando gli investigatori della Squadra Mobile sventarono un colpo che il gruppo era in procinto di compiere ai danni di due imprenditori di Pontecagnano. In quell’occasione ci fu anche un inseguimento da parte della Polizia, con i banditi che esplosero colpi di pistola all’indirizzo degli agenti per guadagnare la fuga.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE