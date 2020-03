Sette casi di Coronavirus nel comune Vesuviano, il sindaco: «Non lasciateci soli»

C’è un settimo caso di positività al tampone del Coronavirus a Torre del Greco. La notizia è stata data dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, nel corso di un incontro convocato con la stampa per fare il punto delle attività legate al Centro operativo comunale istituito a palazzo Baronale. Il primo cittadino, in stretto contatto con prefetto e protezione civile, ha confermato il caso: «Ma non conosco al momento altri dettagli», ha sottolineato. Sempre il sindaco ha inoltre aggiunto nel corso dell’incontro che in città «si può parlare di due ceppi, uno legato all’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi, dove insegnano anche quattro docenti risultati positivi ma residenti fuori Torre del Greco e che coinvolge tutte persone che non si sono più recate a scuola dopo il 21 febbraio, e uno legato ad una famiglia di professionisti». Palomba ha infine annunciato che «lunedì partirà la sanificazione delle strade cittadine, con un programma di interventi già messo a punto di concerto con la dirigente del settore Igiene urbana sotto il coordinamento del comandante della polizia municipale e responsabile del centro operativo comunale».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE