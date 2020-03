Secondo caso di Coronavirus a Sant’Anastasia: «Paziente ricoverato da 15 giorni»

Si è appreso oggi della positività di un altro cittadino anastasiano. Si tratta di una persona anziana in ricovero da circa 15 giorni per malattia pregressa. Anche in questo caso le autorità sanitarie escludono che si tratti di un focolaio autonomo in città, propendendo piuttosto per l’ipotesi del contagio esterno a Sant’Anastasia. Il Comune, in attesa delle disposizioni del Dipartimento di prevenzione in relazione alla eventuale quarantena dei familiari della persona contagiata, sta valutando ulteriori iniziative per prevenire la diffusione dell’epidemia, quali una seconda sanificazione delle strade e sollecitare un intervento di igienizzazione dell’edificio in cui abita la persona attualmente ricoverata. Nei giorni scorsi è stato inoltre necessario denunciare un cittadino sorpreso in strada senza alcuna valida giustificazione, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni cautelative finora diramate dagli organi governativi e regionali, evitando di uscire da casa ove non sia strettamente necessario.

