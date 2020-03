Secondo caso di Coronavirus a Palma Campania: è una donna già in quarantena

Tampone positivo sui 5 effettuati a Palma Campania dove dunque si registra il secondo caso di Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco, Nello Donnarumma, che rassicura però la cittadinanza: «La persona contagiata era in quarantena sorvegliata già da 10 giorni poiché raggiunta da opportuna ordinanza». Secondo quanto appreso si tratterebbe di una donna che aveva avuto contatti con una persona contagiata dell’area nolana Aggiunge il primo cittadino: «Ciò vuole dire che il lavoro di isolamento dei contatti più prossimi è stato già effettuato. La persona contagiata è a casa e, come per il primo caso, non necessita di ricovero. Tutto ciò fa ben sperare. Abbiamo un secondo caso di Covid-19 ma la situazione è sotto controllo. Dobbiamo mantenere la calma e restare a casa. Solo così possiamo sconfiggere questa drammatica emergenza». Il primo caso di Palma Campania, quello riconducibile ad una donna anziana, è in via di miglioramento.

