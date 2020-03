Seconda vittima del Coronavirus a Pompei: è un anziano ricoverato a Castellammare

Si è spento all’ospedale di Castellammare dove era ricoverato per il Coronavirus. La vittima aveva 84 anni, di Pompei, ed è il secondo morto registrato per Covid-19 nella città mariana dopo la 71enne spirata nei giorni scorsi all’ospedale di Eboli. Secondo quanto appreso l’anziano sarebbe rimasto contagiato da un familiare tornato dal Nord precedentemente alle misure restrittive del Governo, dunque prima che esplodesse l’emergenza in Italia. La polmonite non ha dato scampo al pensionato.

