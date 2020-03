Sant’Anastasia, primo morto da Coronavirus: è l’80enne ricoverato al Monaldi

È deceduto ieri l’anziano di Sant’Anastasia ricoverato all’ospedale Monaldi, il primo caso accertato nella cittadina vesuviana. L’uomo di 80 anni non è riuscito a sconfiggere il Coronavirus dopo essersi aggravato negli ultimi giorni. Il supporto dei ventilatori polmonari non è stato sufficiente ed il cuore ha smesso di battere. Intanto i tamponi dei familiari risultano finora negativi e già in settimana, se non dovessero insorgere sintomi, potranno lasciare la quarantena preventiva.

