Sant’Anastasia, 23 contagi nell’ospizio: positivi sanitari di Somma, San Giuseppe e Ottaviano

È diventato un lazzaretto la casa di riposo di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia dove nei giorni scorsi c’era stato un numero altissimo di decessi tra gli anziani ospiti. A dare la notizia è Il Mattino in edicola oggi che annuncia ben 23 contagi tra gli ospiti e gli operatori sanitari della residenza per anziani. Il tampone è stato eseguito anche a chi frequenta il Santuario compreso il Priore Alessio Romano, anche se per tutti gli altri è per fortuna risultato negativo. Sono 9 gli anziani risultati invece positivi, un dato di 14 tra gli operatori sanitari e sociosanitari residenti in svariati comuni vesuviani tra cui Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Pollena Trocchia e l’area nolana. Dunque 23 positivi in un solo colpo, determinanti anche per le statistiche di ieri in Campania dove erano stati superati i 100 nuovi contagi ma a questo punto con un cluster altissimo proprio a Madonna dell’Arco. Ora i singoli comuni stanno predisponendo la quarantena per i contatti stretti degli “infetti” e si trova in subbuglio mezzo vesuviano. La casa di riposo è al momento “sigillata” dal punto di vita sanitario.

