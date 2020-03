San Giuseppe Vesuviano, record di denunce dei carabinieri: 30 in soli due giorni

Superano la quota di trenta le denunce che in due giorni sono state effettuate dai carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano. Sono dunque serratissimi i controlli dei militari sangiuseppesi che in due giorni hanno beccato decine di persone in strada senza motivo. Per grande maggioranza si tratta di persone arrivare a San Giuseppe Vesuviano da comuni limitrofi e che non avevano alcuna spiegazione o motivazione valida. I carabinieri assicurano intanto che non molleranno la presa per tutti i giorni in cui sarà valido il Decreto.

