San Giuseppe Vesuviano, caso di Coronavirus nella fabbrica dolciaria: reparto in quarantena

Un contagio da Coronavirus è stato riscontrato ad un’operaia di una nota fabbrica dolciaria di San Giuseppe Vesuviano. Si tratta di una donna di Sarno che a causa della febbre non andava però a lavorare già da qualche giorno. Una delle linee operative dello stabilimento sangiuseppese è al momento chiuso per consentire agli altri lavoratori entrati in contatto con la paziente di poter mettersi in quarantena. Al momento l’operaia si trova in isolamento domiciliare perché le sue condizioni non sono gravi.

