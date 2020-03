Ruba mezzo dei rifiuti e lo abbandona a Striano: arrestato

È stato arrestato il ladro che a Baronissi ha rubato in via Convento l’Apecar di proprietà della Am Technology, l’azienda che cura lo spazzamento e la raccolta differenziata. C’è stato un momentaneo allontanamento dell’operatore, impegnato a raccogliere rifiuti. Il ladro ne ha approfittato per salire sull’Apecar e fuggire. Il mezzo – dotato di sistema satellitare – è stato recuperato in brevissimo tempo a Striano, grazie all’immediato intervento degli uomini della Stazione dei Carabinieri di Baronissi guidati dal comandante Mario Murano. Il ladro è stato arrestato e sarà processato.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE