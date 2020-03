Ressa al supermercato di San Giuseppe Vesuviano, il sindaco chiama i vigili

Venti persone circa accalcata all’esterno di un supermercato a San Giuseppe Vesuviano in attesa di entrare per fare la spesa. Un’immagine che ha mandato su tutte le furie il sindaco Vincenzo Catapano che ha immediatamente allertato la polizia municipale per sciogliere il pericoloso assembramento. Nonostante gli sforzi dei dipendenti dell’attività commerciale, infatti, all’esterno della rivendita di Via Croce Rossa nessuno stava rispettando la distanza di almeno un metro. Oggi, intanto, anche in tutta l’area vesuviana si è scatenata una nuova corsa agli alimenti. Un assalto inspiegabile visto che l’ultimo decreto nel Governo non ha assolutamente portato a modifiche di orari o di apertura.

