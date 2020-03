Recuperi di Serie A, ecco la bolletta per vincere 450 euro

Dopo discussioni, polemiche e tentativi d’intesa, ecco che la Serie A riprende da dove aveva lasciato ovvero dalla 26^ di campionato, insieme ai pronostici magici delle agenzie intralotcafè. L’emergenza coronavirus non ferma il calcio italiano, ma lo priva dei tifosi sugli spalti. Il big match è ovviamente in programma all’Allianz Stadium tra Juve e Inter. Il Milan ospita il Genoa al Meazza, mentre il lunch match si gioca tra Parma e Spal. Si chiude con Sassuolo-Brescia di lunedì.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 26^ giornata di campionato:

UDINESE-FIORENTINA

I friulani puntano alla salvezza ma gli ultimi risultati li hanno portati a ridosso della zona retrocessione. Padroni di casa che sono quindicesimi in classifica con 27 punti, a più cinque sulla zona retrocessione. La Fiorentina è una delle delusioni di questa stagione. Viola che erano partiti per lottare per un piazzamento europeo e, invece, cercano punti per tenersi a distanza dalla zona retrocessione. Ospiti che sono tredicesimi con 29 punti, solo a più due sull’Udinese e a più sette sul terzultimo posto, occupato dal Genoa. Sfida delicata tra due squadre che non possono permettersi passi falsi.

Pronostico UDINESE-FIORENTINA x2. Con quota intralotcafé di 1,40

MILAN-GENOA

Il “Diavolo” ha rimesso a tiro il treno che porta in Europa League e confermato di essere sulla strada giusta, visibili e concreti i progressi della banda di Mister Stefano Pioli, letteralmente trasformata con l’arrivo di Zlatan ibrahimovic, squadra esaltata dal carisma e dalla qualità del campione svedese, con lui in campo è tutta un’altra storia. Grifone alle prese con una classifica preoccupante ma nel mercato di gennaio la società ligure ha tentato operazioni in entrata e la sensazione è che ora ci sia la qualità per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Milan chiamato a confermare quanto di buono espresso nelle ultime uscite, Genoa davanti ad impegno severo.

Pronostico MILAN-GENOA 1. Con quota intralotcafé di 1,14.

PARMA-SPAL

Il Parma sta disputando un buon campionato, gialloblu in piena corsa per un piazzamento utile in chiave Europa League. Spal sull’orlo del baratro, reduce da 5 sconfitte consecutive e mestamente ultima in classifica. Derby emiliano che vede il Parma nel ruolo di favorito. Spal in caduta libera e davanti ad impegno non semplice.

Pronostico PARMA-SPAL 1. Con quota intralotcafé di 2,05.

SASSUOLO-BRESCIA

Brescia in grande difficoltà, penultimo in classifica non vince dall’otto dicembre scorso, bottino magrissimo e una marcia da sicura retrocessione in Serie B. Partita dove il Sassuolo raccoglie i favori del pronostico, Brescia bisognoso assolutamente di punti per alimentare le residue speranze di salvezza. Valutiamo la superiorità tecnica degli emiliani.

Pronostico SASSUOLO-BRESCIA 1. Con quota intralotcafé di 1,75.

JUVENTUS-INTER

Mister Sarri vince ma non convince pienamente sotto il profilo del gioco, qualche gol di troppo subito e mancanza di concretezza sotto porta avversaria. Vedendo i numeri però ci si accorge che il giudizio non pienamente positivo nei confronti della “Vecchia Signora” deriva dalle grandi aspettative che la riguardano ma la Juve per storia è obbligata sempre e comunque a dare spettacolo. Nerazzurri terzi in classifica, pur se consapevoli di aver giocato una gara in meno psicologicamente è ora importante il gap nei confronti della capolista. La squadra di Antonio Conte è a un bivio, non fare risultato all’Allianz Stadium significherebbe ridurre al lumicino le possibilità di vincere lo scudetto.

Pronostico JUVENTUS-INTER goal. Con quota intralotcafé di 1.74.

SAMPDORIA-VERONA

I Blucerchiati non riescono ad avere continuità di risultati, classifica problematica per la squadra di Mister Ranieri probabilmente destinata a lottare fino alla fine del torneo per centrare l’obiettivo salvezza. Il Verona sta disputando una grande stagione, veneti in forma eccellente ma diamo peso al fattore campo.

Pronostico SAMPDORIA-VERONA 1x. Con quota intralotcafè di 1,41.

