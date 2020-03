Professional Line di Boscoreale festeggia 13 anni di attività: a marzo extension in super offerta

Compie oggi 13 anni l’attività commerciale “Professional Line” al civico 317 di Via Parrelle a Boscoreale. Un centro che tratta forniture per parrucchieri, estetisti e barbieri tra i più noti e frequentati di tutta l’area vesuviana. Ma Professional Line è anche altro, a partire dal vastissimo assortimento di extension e parrucche. E proprio per festeggiare il mese del compleanno, l’attività boschese ha applicato una promozione che durerà per tutto marzo: una super offerta sulla extension.

In 13 anni di attività Professional Line è riuscito ad ampliare il proprio mercato anche ben oltre i confini non solo locali ma nazionali con consegne a domicilio sul territorio e spedizioni in tutto il mondo. Chiunque desiderasse ulteriori informazioni sul centro di Boscoreale potrà reperirle direttamente sulla pagina social dove sarà sempre informato su novità ed offerte. Dunque, buon compleanno Professional Line.