Primo caso di Coronavirus anche a Boscoreale: è un infermiere

Grazie ad un’autodenuncia da parte di un operatore sanitario che ha comunicato al proprio medico curante la positività al tampone per il Coronavirus effettuato dall’azienda sanitaria competente, il Comune di Boscoreale è stato informati del primo caso di positività al Covid-19. Il sindaco Antonio Diplomatico ha quindi emanato ordinanza di quarantena al soggetto e a tutta la sua famiglia oltre agli altri contatti. Il paziente al momento sta bene al netto di qualche sintomo influenzale. Si tratta di un uomo di mezza età che per adesso non ha avuto bisogno del ricovero presso strutture ospedaliere.