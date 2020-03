Primo caso di Coronavirus a San Sebastiano al Vesuvio: il paziente è ricoverato

«Vi informo che un nostro concittadino è stato contagiato dal Covid-19, ore è ricoverato in ospedale, mentre su un altro cittadino sono in corso accertamenti sanitari». Ad annunciarlo il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sannino, che aggiunge: «Le condizioni del cittadino ricoverato risultano stabili. Sono in corso tutte le procedure previste dai protocolli governativi per ricostruire i rapporti sociali dell’interessato e assicurare la quarantena delle persone che possano aver avuto contatti diretti. Vi prego di mantenere la calma e non formulare richieste circa l’identità della persona. Adesso ancor di più è importante rispettare le regole e non uscire di casa se non per le ragioni consentite, mantenendo sempre la distanza di sicurezza. Noi continueremo a fare la nostra parte garantendo il massimo impegno e restando in contatto continuo con l’Asl e la protezione civile regionale».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE