Pomigliano piange la prima vittima del Coronavirus: è un netturbino 55enne

Un operaio di 55 anni, Francesco Rea, che lavorava per Neogea, ditta impegnata nella raccolta rifiuti nel comune di San Vitaliano, è morto questa mattina. Era stato ricoverato la scorsa settimana al Loreto Mare perchè risultato positivo al Covid-19. La crisi respiratoria e l’infezione polmonare sono risultati fatali. Della sua morte ne dà conferma il sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo.

Il cinquantacinquenne era una delle quattro persone ufficialmente contagiate residenti a Pomigliano. I sanitari stanno avviando un’indagine per comprendere meglio le cause della morte e soprattutto se ci sono altre persone a rischio che sono state a contatto con lui. In tal senso è in atto una sanificazione anche allo Stir di Tufino che sta rallentando la raccolta nella zona vesuviana.