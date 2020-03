Pomigliano, infarto mentre fa la prova da sforzo: muore 51enne di Sant’Anastasia

Ha avuto un arresto cardiaco mentre si sottoponendo agli esami per individuare una possibile patologia. Nella tarda mattinata di ieri, nel centro Morra a Pomigliano in via Indipendenza, Antonio Maione è deceduto mentre si stava per effettuare una prova da sforzo cardiaco. L’uomo, 51enne residente a Sant’Anastasia, è stato immediatamente soccorso dai soccorsi del 118 che in poco tempo sono giunti sul posto, insieme ai carabinieri e alla polizia municipale. Stando alle prime impotesi, Antonio sarebbe stato stroncato da un infarto. A riportare la notizia è Il Mattino. Pare che sull’accaduto non si aprirà alcuna indagine.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE