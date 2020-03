Pomigliano, i Nas chiudono una grafferia nella centralissima Via Roma

A Pomigliano d’Arco, in via Roma, i militari del Nas di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di “grafferia” a conclusione della quale hanno proceduto alla immediata chiusura dell’intera attività risultata priva di titoli e di requisiti igienico-sanitari e strutturali propedeutici al rilascio dei titoli autorizzativi, di cui alla normativa europea e nazionale in vigore. Nel corso della verifica, oltre alle carenze sotto il profilo sanitario e strutturale, è stata rilevata anche la mancanza di un servizio igienico per gli avventori, nonché l’esercizio di manipolazione di alimenti in un locale seminterrato privo di autorizzazione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE