Pomigliano e Casalnuovo in lutto: imprenditore 55enne stroncato dal Coronavirus

Nuova vittima del Coronavirus: è Angelo Romano, imprenditore di Casalnuovo e residente a Pomigliano d’Arco deceduto l’altra notte all’ospedale Cotugno di Napoli. Qualche settimana fa l’uomo era risultato positivo al tampone ed era stato immediatamente ricoverato nella struttura napoletana in rianimazione. Il 55enne molto conosciuto tra i due comuni confinanti e per Pomigliano si tratta del quarto decesso dopo i due operai di 55 e 54 anni e un 66enne rientrato dal Nord. Un lutto, questo, in comune appunto con Casalnuovo che con il sindaco Massimo Pelliccia ha annunciato il decesso: «È una giornata triste per noi. Abbiamo le bandiere a mezz’asta per ricordare questa vittima della guerra al virus».

