Poggiomarino, i vigili ritrovano due auto rubate: una con targa clonata

Impegnati fino alle 23 per i controlli per il rispetto del Decreto contro il Coronavirus, la polizia municipale di Poggiomarino continua anche nelle proprie funzioni ordinarie. I due giorni, infatti, gli agenti hanno ritrovato sul territorio cittadino due autoveicoli rubati di cui uno con targa clonata, dove era stata applicato un adesivo per rendere la vettura irriconoscibile ai normali controlli. L’intervento degli agenti agli ordini del comandante Rita Bonagura è giunto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella zona delle palazzine popolari. Parcheggiata da dieci giorni in strada, infatti, c’era un’Alfa Mito risultata poi rubata due mesi fa a Baronissi, nel Salernitano. La targa clonata era invece riconducibile ad una Fiat Punto invece regolarmente in circolazione e di proprietà di una donna di Terzigno.

L’intervento della pattuglia formata dagli agenti Cecere e Mazzella è avvenuto su imbeccata di alcuni residenti del posto, dopo di cui sono partiti i controlli che hanno portato al sequestro dell’auto per le indagini. Al termine l’Alfa sarà restituita al legittimo proprietario che intanto è stato avvisato del ritrovamento. Un caso simile si è verificato nei giorni scorsi anche nella vicina Striano, dove è stata rinvenuta un’altra auto sempre rubata nello stesso periodo proprio a Baronissi. È dell’altro ieri, invece, il ritrovamento ancora a Poggiomarino – con un’operazione condotta dagli ufficiali De Lia e Gragnaniello – di una Nissan Qashqai parcheggiata in via Vastola e già tornata al proprietario che ne aveva denunciato il furto. «Stiamo cercando di effettuare con i mezzi a disposizione tutti i controlli possibili sia per l’ordinario che per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 – fa sapere il comandante Bonagura – non posso che essere fiera di tutti i miei uomini che nonostante la situazione molto delicata e pericolosa non stanno lesinando per niente l’impegno».