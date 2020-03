Poggiomarino, scappa dai controlli antivirus: bloccato dopo fuga a piedi tra le strade

Ha visto una pattuglia della Guardia di Finanza sul territorio ed ha cominciato a correre per evitare i controlli. È successo questa mattina a Poggiomarino dove si sono vissuti momenti di tensione. L’uomo si trovava in via XXIV Maggio quando si è dato alla fuga fino in via Funari. Uno dei militari delle Fiamme Gialle è riuscito a bloccarlo dopo essere sceso dall’auto di servizio. Ora, oltre alla denuncia per essere in strada senza motivo, per il “furbacchione” scatterà anche quella per resistenza a pubblico ufficiale.

