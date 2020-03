Palma Campania, sversa rifiuti con un furgone: tradito dalle nuove telecamere

Beccato dalle nuove telecamere installate dal Comune. È successo a Palma Campania, in via Vecchia Sarno, dove un furgone si è fermato ed ha abbandonato scarti di materiali. Il video è stato recuperato dalle Guardie Ambientali che hanno girato tutto alla polizia municipale che ha identificato la targa per poi risalire al titolare del veicolo. Funziona, dunque, il sistema di videosorveglianza installato dall’Amministrazione del sindaco Nello Donnarumma, con gli occhi elettronici in grado di riconoscere i troppi autori di sversamenti sul territorio cittadino.

