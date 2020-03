Palma Campania, incendio nel deposito di un supermercato: domato in tempo

Come se non bastassero le emergenze, altro momento di panico questa mattina a Palma Campania dove si è sviluppato un principio d’incendio in un deposito di un noto supermercato dalla zona di via Circumvallazione. Per fortuna, il rogo è stato subito circoscritto grazie al veloce intervento della Protezione Civile comunale e della Guardie Ambientali. Non risultano intossicati e l’attività del supermercato è andata avanti senza alcun problema.

