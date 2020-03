Palma Campania, il Coronavirus fa slittare il nuovo servizio di raccolta differenziata

L’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata a Palma Campania, previsto inizialmente dal primo aprile 2020, è rinviato a data da destinarsi. Pertanto, sono sospese le attività di distribuzione delle attrezzature e dei materiali informativi presso il Distaccamento Comunale delle Guardie Ambientali d’Italia. La decisione è stata presa in ottemperanza alle disposizioni del Decreto sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Restano attivi, per tutte le informazioni che riguarderanno il futuro servizio e per aggiornamenti sulle nuove date di avvio, il sito dell’Ente www.comune.palmacampania.na.it, il sito della società www.multyservices.it e la pagina Facebook “Differenziata Palma Campania”.

