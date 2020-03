Palma Campania, chiuse due sartorie e denunciate 3 persone che erano in strada a passeggiare

Continua il lavoro incessante della polizia municipale di Palma Campania per fare rispettare i divieti del Decreto contro la diffusione del Coronavirus. Questa mattina è stato effettuato un blitz in due sartorie per le quali si è predisposta la sospensione dell’attività a causa della mancanza di misure di sicurezza. Inoltre, durante la giornata sono tre le persone denunciate perché trovate a passeggiare in strada. «Bisogna rimanere a casa», ribadisce il sindaco Nello Donnarumma.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE