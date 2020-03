Ottaviano, coppia si perde sul Vesuvio: salvata insieme al loro cane

In escursione sul Parco Nazionale del Vesuvio una giovane coppia ha perso l’orientamento e si è smarrita. La madre di uno dei due ha segnalato la cosa ai carabinieri della stazione di Ottaviano permettendo loro di dare inizio alle ricerche. I militari, insieme a quelli della sezione radiomobile di Torre Annunziata, della stazione di Sant’Anastasia, dei forestali di Boscoreale, della locale protezione civile e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano hanno immediatamente avviato una battuta di ricerca. I due giovani ritrovati poco prima che calasse la notte sono stati tratti in salvo in perfetta salute, in compagnia del loro cane.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE