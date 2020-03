Ordigno davanti a un negozio di Striano: carabinieri lo disinnescano prima dello scoppio

Una telefonata di una persona agitata che ha rinvenuto una bomba. È accaduto ieri a Striano, in via Risorgimento, dove è stato trovato un ordigno artigianale pronto ad esplodere davanti ad un negozio del posto. I carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo Antonio Botta, hanno immediatamente chiuso la strada, messo in sicurezza l’area ed avvisato gli Artificieri. In questo modo si è riusciti ad evitare lo scoppio, mentre la bomba artigianale è stata fatta brillare più tardi in un’area sicura. Al momento le forze dell’ordine escludono che l’ordigno sia stato piazzato a scopo estorsivo, dunque il movente sarebbe da ricondurre ad altre cause. Si indaga per individuare l’autore del raid mancato.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE