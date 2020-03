Omicidio della camorra vesuviana, dopo 13 anni arrestati i complici del killer I NOMI

Stamattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Portici -Ercolano hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Pasquale Scafo, 50enne, e Antonio Romagnoli, 55enne, affiliati al clan Vollaro, per omicidio premeditato in concorso tra loro e con Massimiliano Bifulco, 42enne di Massa di Somma, già condannato in via definitiva all’ergastolo per analogo reato. I due uomini sono gravemente indiziati dell’omicidio del pluripregiudicato Luciano Santillo (nella foto) avvenuto in via Dalbono di Portici il 13 settembre 2007: intorno alle ore 11,30 di quel giorno, la vittima stazionava all’esterno di una baracca adibita a vendita di bibite nel complesso delle palazzine Ina-Casa. Santillo venne colpito da almeno tre colpi d’arma da fuoco e morì dopo il trasporto al Loreto Mare.