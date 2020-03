Nola, ordinanza del sindaco: supermercati e alimentari chiusi di domenica

By

Nuova ordinanza per contenere ancor meglio gli assembramenti ed evitare i contatti. Ad emanarla il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, che vuole evitare ogni uscita particolarmente di domenica. Supermercati e negozi alimentari saranno dunque aperti dal lunedì al sabato insieme alle altre attività commerciali in esercizio come da decreto. Di domenica resteranno aperte dunque solo farmacie e parafarmacie almeno fino alle prima domenica di aprile.