Nola, follia nel supermercato della Statale 7bis: aggredisce clienti, dipendenti e carabinieri

Arrestato dopo avere insultato ed aggredito i clienti, i dipendenti ed i carabinieri intervenuto in un supermercato. È successo ieri a Nola sulla Statale 7bis in un noto supermercato. Protagonista un 45enne di Lecce, F.E, che ha dato letteralmente di matto all’interno dell’attività commerciale. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino. L’uomo è entrato nel supermercato ed ha cominciato ad insultare e aggredire chiunque si trovasse di passaggio, così come si è comportato anche davanti ai carabinieri giunti dopo la segnalazione del personale. Uno dei militari è stato colpito di striscio al volto, ed è così scattato l’arresto del 45enne.