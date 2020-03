Nel Vesuviano la promessa di matrimonio si fa con guanti e mascherine

C’è una Italia che va avanti e spera, un Paese solidale non solo nelle grandi donazioni ma anche nei piccoli gesti. Il coronavirus sta mettendo a dura prova tutti ma non per questo le persone hanno smesso di coltivare i loro sogni. Come Anna e Salvatore che a San Sebastiano al Vesuvio oggi hanno fatto la loro promessa di matrimonio. I vestiti eleganti come da tradizione ma con le mascherine sulla faccia e la distanza di sicurezza l’uno dall’altra. Fidanzati da quattro anni, si sposeranno il prossimo 16 maggio, se l’emergenza coronavirus lo consentirà. Lei assistente sociale, lui operaio in una fabbrica di scarpe, si sono abbracciati dopo giorni di distanza.

“Ora di nuovo non ci rivedremo per un po’ visto che viviamo in due comuni diversi – dice Anna – La festa? Avevamo programmato un pranzo romantico a Positano ed invece ho preparato una torta in casa e per fortuna avevamo da parte una bottiglia di champagne. Non fa nulla, il momento e’ drammatico e va bene cosi'”.