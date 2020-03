Nas nel Nolano: sequestri di alimenti in due bar e una polleria

Nel corso di predisposto servizio predisposto nel comune di Marigliano, il Nas ha condotto verifiche igienico-sanitarie in alcune attività commerciali insistenti lungo il Corso Umberto. A carico di due bar si è proceduto a notificare diffida e impartire prescrizioni in ordine ad accertate carenze igienico sanitarie: in una polleria gli operanti hanno operato un sequestro di circa un quintale di prodotti carnei detenuti sia nei locali dell’esercizio, sia nel bagagliaio di un’autovettura, poichè il tutto è stato rinvenuto in cattivo stato di conservazione.

