napolisiferma, ecco i brand e le imprese che hanno aderito all’iniziativa

La grande partecipazione all’iniziativa #napolisiferma in meno di 48 ore ha

raccolto l’adesione di oltre 200Brand, 400 imprese tra ristoranti, pub,

pizzerie e bar Partenopei che hanno scelto di chiudere autonomamenteper

fronteggiare l’emergenza da COVID 19 e tutelare la salute di tutti,

collaboratori, familiari e clienti, provando così a limitare fin da subito il

diffondersi del contagio e il probabile collasso per la sanità campana.

“Il nostro obiettivo resta quello di sensibilizzare la cittadinanza persuadendola

a restare a casa ,così da ridurre al minimo la possibilità di contatti sociali e

fermare la diffusione. L’iniziativa nasce innanzitutto per SENSIBILIZZARE il

maggior numero di persone possibile ad un senso di RESPONSABILITÀ. Il

nostro pensiero è che così facendo riusciremo ad agevolare il lavoro sia degli

operatori sanitari, a cui va il nostro grazie più grande, che delle forze

dell’ordine impegnate quotidianamente sulle nostre strade. Limitare il

contagio è al momento l’azione più efficace.

Ci fa onore inoltre sapere che ci stanno seguendo anche imprese

appartenenti a categorie diverse a dimostrazione del fatto che muoversi

con tempestività è stato un esempio per tutti, un segnale forte per la nostra

comunità.

Inoltre ci auguriamo quanto prima un intervento concreto dalle istituzioni

nazionali e regionali a sostegno delle imprese che con grande sacrificio

stanno rispondendo in prima persona alla grave crisi economica che deriva

dalla situazione corrente.”

#napolisiferma

#restateacasa per il Vostro bene, per il nostro bene per il bene di

tutti.

I BRAND ADERENTI

12 Morsi

50 kalo

50 Panino

1000 Gourmet

A Fenestella

Acunzo1964

Ailò piadina

Antica latteria

Antonio & Antonio

Antica pizzeria Condurro

Antica Pizzeria M

Attori E Spettatori

Antonio La Trippa

Acquolina

B_Factory Meat Experience

Babberia 3 Pini

Baccalaria

Bagno Sirena

Braceria Pastore

Bialcubo

Birdy’s Bakery

Birra e Bollicine

Blackwood

Borgo antico

Box burger

Caffè del corso

Cantine Sociali

Bruttini

Casa a Tre Pizzi

Centro Studi MARCO POLO

Ciao Pizza

Cicciotto

Ciro Pellone pizzeria

L’altro Coco loco

Concettina ai Tre Santi

Cru…do rè

Club 21

Dal Soldino

Dali Mediterranean Sushi&Drink

Decumano 31

Drogheria Bellavista

Eccellenze Campane Mare

Enrico Porzio

Fishbar

Fiore Bianco

Fresco

Frescheria

Friggitoria Vomero

Gennaro Salvo Pizza a Portafoglio

Godot Restaurant

Gorizia 1916

Granfuoco

Giappo Sushi

Gran Caffè Cimmino

Gusto & Gusto

Giuseppe Vesi

Hachi

i Re di napoli

Basilico

Il macello

Il Cantire

Il Gobetto

J contemporary Japanese

Johnny Take Uè

Kisskissbangbang

Kitchen Cicken

Konoha sushi

La Casa di Ninetta

La Cantina di Triunfo

La focacciera

La Fioreria

Le Bar

La Salumeria alcolica

La Scottona

Lombardi a Santa Chiara

Lovefor Nu’ Cafè

Luise

Lombardi 1892

Nove Nove Uno

Mimi alla Ferrovia

Mammina Pizzeria e Cucina Genuina

Mangianapoli Taverna Partenopea

Métis

Molo 17

Moccia Spaccanapoli

Muu Muuzzarella

Octo

Otoro 81

Otoro Lab

Osteria Del Mare

Officina Del Mare

Osteria Partenope

Orange

Panciallegra

Ferrariolo

Pizzeria Martucci

Ciro Cascella

Fratelli Salvo

Sorbillo

Signora Bettola

Poppella

Pupella

Pizzeria Gourmat Giuseppe Vesi

Regina Margherita

Relais sul Mare

Riserva RoofTop

A casa di Armando

Rosiello 1933

Roji Japan Fusion

ROL gelateria

Imperatore rosticceria

Salotto Martucci

Sakurajima

Sartù

Sushi & Co

Tabi

Taverna la Riggiola

Tender

Terrazza Calabritto

The gin club

Tiki tacos

Trattoria Destè

Trattoria Nennella

Trattoria e pizzeria amabili tradizioni

Trattoria Speranzella

Kiss Kiss Bang Bang

Urubamba

Vanilla Caffe

Villa del Vecchio Pozzo

Vincenzo Capuano

Vineria San Sebastiano

Vinarium

Vittoria Ristorante Pizzeria

Vivi and Share

Ziopè Trattoria 2.0

Zia Esterina

Zenith

Jap-One

Il Brigante dei sapori

Jazzy Bar

Atzu Temaky