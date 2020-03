Lucia e Orlando da Pompei a “C’è Posta per Te”: un figlio e tradimenti, la busta si chiude

Dopo tre anni di convivenza ed un bambino di tre anni, Lucia è stata lasciata dal suo compagno. L’uomo, infatti, è convinto che la sua donna abbia avuto un rapporto intimo con un ragazzo. Lucia ammette di aver commesso degli sbagli, certo. Ma dichiara di non mai andata oltre con Ciro, questo è il nome del ragazzo in questione. La storia a “C’è Posta per Te” riguarda i due giovani, ormai ex, di Pompei e di mezzo c’è appunto un bambino. Lucia conosce Orlando quando lei ha 14 anni, mentre lui ha 16 anni più di lei. La famiglia di lei, da come si può chiaramente comprendere, non è affatto d’accordo con questa decisione della figlia. Ma, dopo la nascita del nipotino, si rende conto di quanto, in realtà, i due ragazzi facciano sul serio. La convivenza però, sin da subito, non è affatto facile. La differenza d’età, molto presto, si fa sentire.

Ma i problemi sono iniziati a sorgere nel 2019. Quando a giugno scorso la coppia ha inizia a frequentare una comitiva di ragazzi che avevano come sogno di fare i cantanti. Ciro, uno dei membri del gruppo e con il quale l’uomo è convinto di essere stato tradito, non nasconde di nutrire un interesse per Lucia. C’è stato uno scambio di sguardi, di messaggi e di corteggiamento, certo. Eppure, non c’è mai stato nulla tra di loro se non un bacio. L’errore, però, che Lucia ammette di aver commesso è quello di essere andata a raccontare questa storia agli amici di Ciro. Però, cosa succede? Luca, uno dei suoi amici, decide di raccontare tutto ad Orlando. Che, com’è giusto che sia, dopo aver chiesto dapprima a Lucia la verità, è costretto a parlare anche con Ciro di quanto è accaduto. Orlando, dopo l’accaduto, ha lascia Lucia. Ed ha iniziato a frequentare Luca e Ciro. Ma non solo. Perché, stando a quanto raccontato dalla giovane campana, il suo ex compagno sembrerebbe che trascorra tantissimo tempo con Rosalba, altro membro del gruppo. Alla fine la busta si è chiusa.