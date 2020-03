La comunità cinese di San Giuseppe Vesuviano dona mascherine ai poliziotti

Sono arrivati in commissariato ed hanno donato un piccolo carico di mascherine ai poliziotti che sono in strada per garantire la sicurezza del territorio ed il rispetto del decreto per ridurre i contagi. Si tratta della comunità cinese di San Giuseppe Vesuviano di cui a piccolo gruppetto di delegati ha effettuato la “donazione”. A raccontarlo è l’edizione online de Il Mattino, che scrive: «Questa mattina si sono presentati tre cittadini di San Giuseppe Vesuviano di origini cinesi e a nome della locale comunità cinese hanno donato mille mascherine chirurgiche al Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano – riferisce il vice questore, Maurizio D’Antonio – Dopo essermi consultato con il questore, ho ringraziato l’intera comunità a nome della Polizia di Stato. Al termine del breve scambio di saluti sono andati via salutando con un significativo e incoraggiante “andrà tutto bene” che ha commosso tutti noi».

