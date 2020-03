In ospedale a Boscotrecase con la testa rotta in due punti: colpito da impalcatura crollata

Raffica di vento sradica velo di protezione da impalcatura e colpisce ragazzo in scooter. È accaduto la scorsa notte a Torre Annunziata. Un giovane alla guida di uno scooter stava transitando su Via Vittorio Veneto, quando una raffica di vento ha strappato una porzione del velo di protezione a protezione di un’impalcatura di un palazzo in manutenzione finendo per strada. Il caso ha voluto che la protezione sia staccata proprio mentre il giovane stava passando in sella al suo scooter sul tratto in questione. Il ragazzo ha perso il controllo del ciclomotore finendo a terra: immediatamente accorsi sul posto i carabinieri di Torre Annunziata e i sanitari del 118. Portato al vicino ospedale di Boscotrecase, il giovane non è in pericolo di vita: i medici però gli hanno dato 30 giorni di prognosi. Il giovane ha infatti riportato due profondi tagli lacero-contusi alla testa: uno per essere stato colpito dalla protezione, l’altro per avere battuto a terra dopo la caduta. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Oltre alle ferite anche un trauma cranico e facciale.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE