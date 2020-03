In auto da San Gennaro Vesuviano fino al Nolano: in 4 bloccati dopo fuga di chilometri

I Carabinieri della Stazione di Cimitile hanno denunciato quattro persone per concorso in resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione ai provvedimenti emessi dalle Autorità in relazione alle misure di contenimento del Covid-19. Tutti già noti alle forze dell’ordine e provenienti dai comuni di Visciano, Nola, San Gennaro Vesuviano e Cimitile, stavano transitando a bordo di un’autovettura con targhe straniere nel comune di Cimitile. I Carabinieri della Stazione, in sosta durante la pattuglia nei pressi del cimitero del paese, hanno adocchiato i 4 a bordo di un’autovettura e li hanno seguiti per intimare loro l’alt. Il conducente nonostante l’alt ha accelerato ed è stato inseguito per 4 chilometri circa. Bloccati, i carabinieri hanno scoperto che 3 dei 4 erano stati già denunciati dai Carabinieri della Stazione di Cimitile per violazione ai provvedimenti emessi dalle Autorità. Il quarto era stato denunciato per lo stesso motivo dai Carabinieri della Compagnia di Casoria. Al conducente è stata ritirata la patente e il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo.

