Il Virus non ferma i ladri: recinzioni tranciate per entrare nelle case di Fornillo

Diversi tentativi di furti nelle case durante la notte in località Fornillo. I residenti della località tra Poggiomarino e Terzigno si sono infatti svegliati trovando le recinzioni tranciate e orme di scarpe nei terreni e giardini. Secondo quanto appreso nessuno dei colpi sarebbe stato messo a segno, in qualche caso per gli antifurti in altri per l’intervento dei cani da guardia sempre più essenziali contro i malintenzionati. Una serie di denunce sono partite alle rispettive caserme dei carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE