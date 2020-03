Il sindaco di Boscotrecase: «Qui in ospedale 5 casi sospetti di Coronavirus, oggi i risultati»

«Un intero pomeriggio passato a telefono con il direttore sanitario dell’ospedale di Boscotrecase e con i tanti cittadini che mi hanno chiesto informazioni in merito alle notizie, riportate anche da alcune testate giornalistiche, di un sospetto caso di contagio da coronavirus all’ospedale di Boscotrecase. A tutti dico che solo oggi l’ospedale Cotugno di Napoli fornirà gli esiti delle analisi dei tamponi faringei fatti alle cinque persone che attualmente, a scopo precauzionale, sono ricoverate in locali opportunamente individuati per l’isolamento dei casi sospetti di infezione da Coronavirus presso l’ospedale di Boscotrecase». A dirlo è il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, che aggiunge: «Si tratta di una famiglia di nazionalità indiana, residente a Boscoreale, che con immediatezza è stata accolta in ospedale dal personale munito di dispositivi individuali di sicurezza, seguendo un percorso già da tempo dedicato per questi casi e quindi separato rispetto agli ordinari percorsi di accesso in pronto soccorso. La suddetta famiglia è stata accompagnata alle stanze di isolamento, sottoposta prima al tampone faringeo e, in attesa degli esiti, a trattamento farmacologico appropriato. Prima di prospettare scenari futuri in relazione a questi pazienti, attendiamo con serenità l’esito degli esami dei tamponi. È inutile creare allarmismi».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE