Il Coronavirus arriva a Pollena Trocchia: il sindaco conferma i primi due contagi

Primi casi di positività al Covid-19 a Pollena Trocchia dopo quello che aveva solo sfiorato la città per il contagio di un operatore del locale centro d’igiene mentale residente però altrove. Il sindaco Carlo Esposito ha confermato i due test purtroppo negativi: «La vicenda della Casa di Riposo di Madonna dell’Arco, come c’era da aspettarsi, non poteva non avere ripercussioni anche sul nostro territorio, sia per la vicinanza sia perché alcuni nostri concittadini ci lavorano. Due di questi, come mi è stato comunicato dall’Ufficio Prevenzione dell’Asl, sono risultati positivi al coronavirus. Le condizioni di entrambi, che già sono in isolamento domiciliare da alcuni giorni, sono da ritenersi discrete e tali che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’Asl, come da prassi, ha attivato il protocollo previsto per ricostruire i contatti avuti da entrambi. Sarà la stessa ASL ad avvertire le persone che hanno eventualmente avuto contatti con i soggetti negli ultimi 15 giorni. L’amministrazione comunale ha già avviato le procedure di sua competenza. Anche in questo caso non chiedete le generalità dei soggetti nè dove abitano, come ho scritto, se avete avuto dei contatti risulterà dalle indagini che svolge il dipartimento di prevenzione e saranno loro stessi a contattavi direttamente o tramite il comune. Ci avviciniamo all’apice della diffusione del contagio da Covid-19, che si stima avverrà verso la fine della settimana prossima, prepariamoci a nuovi casi ma, soprattutto, non abbassiamo la guardia, restiamo nelle nostre case ed usciamo sono per effettiva necessità. Combattiamo contro un nemico invisibile e la nostra unica arma è quella di ridurre al minimo ogni contatto con altre persone», conclude il primo cittadino.

