I tamponi per il Coronavirus saranno eseguiti anche all’ospedale di Nola

Sarà presto attivo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Nola un laboratorio per le analisi dei tamponi per il Covid-19. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. “E’ un provvedimento fondamentale – commenta – che, oltre ad alleggerire l’ospedale Cotugno oramai inflazionato, consentira’ di abbassare i tempi di risposta e di diagnosi, contribuendo a ridurre sensibilmente la diffusione del contagio. Ogni azione di questo tipo – sottolinea il parlamentare – fornisce un importante aiuto a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori impegnati in prima linea nel contenere l’emergenza. Donne e uomini straordinari, veri e propri eroi del nostro tempo, che non smetteremo mai di ringraziare”.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE