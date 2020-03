Gori: nessuno stop idrico a Pomigliano e Casalnuovo, denunceremo autori della fake news

Nella serata e’ stata diffusa “la notizia relativa ad una interruzione della fornitura idrica per diversi Comuni del napoletano, tra i quali Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d’Arco e Cercola, prevista per la giornata di oggi. Gori, anche a seguito di un confronto con i responsabili del servizio acquedotto della Regione Campania, comunica che tale notizia e’ totalmente priva di fondamento, tantopiu’ che l’Azienda ha sospeso da diversi giorni tutte le attivita’ di interruzione programmata del servizio non indifferibili, al fine di evitare la mancanza d’acqua in questa fase di emergenza sanitaria”. E’ quanto fa sapere l’azienda idrica. “Gori, pertanto, si riserva di mettere in atto tutte le azioni legali utili a tutelare la propria immagine e l’utenza gestita ed invita tutti i cittadini per qualsiasi notizia relativa a guasti o interruzioni della fornitura idrica a fare esclusivo riferimento alla sezione ‘Avvisi all’Utenza’ del sito www.goriacqua.com”, conclude la nota.

