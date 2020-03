Follia a Pianillo, 9 persone denunciate: erano stipate in un furgone

La Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano ha fermato nove persone che circolavano follemente a piedi ed in grossa parte stipati un veicolo, in via Pianillo, senza autocertificazione e senza alcun valido motivo. L’intervento è avvenuto tra la stessa San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. I nove sono stati denunciato e adesso finiranno in quarantena per 14 giorni così come disposto da ordinanza regionale.

