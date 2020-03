Focolaio Coronavirus a Torre del Greco, nona vittima e 41 casi positivi

Cresce ancora il numero delle persone decedute dopo essere risultate positive al tampone del Coronavirus a Torre del Greco (Napoli). A comunicarlo è il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e riunito il seduta permanente a palazzo Baronale. A perdere la vita, stando ai dati forniti al Coc dall’Asl Napoli 3 Sud, e’ stato S.C. di 80 anni. Stando a questa segnalazione, sale a nove il numero complessivo della persone di Torre del Greco decedute dopo essere risultate positive al Covid-19. Sono invece cinque i nuovi casi di contagio sempre relativi alla citta’ vesuviana. Risultano, sempre stando ai dati forniti dal Centro operativo comunale, complessivamente 41 i cittadini attualmente positivi, venti dei quali sono ospedalizzati, mentre 21 sono stati posti in isolamento presso la propria abitazione. ”Ancora non si arresta – dichiara il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba – il dato infausto per la nostra citta’. Siamo a lavoro continuo da tre settimane cercando di intervenire in tutti i modi e con tutte le procedure possibili rispetto all’emergenza epidemiologica che vede Torre del Greco tra i territori piu’ esposti dell’intera regione. Continuiamo nello stesso solco, dedicandoci alle esigenze di tutela della collettività”.

