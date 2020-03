Focolaio a Torre del Greco, decima vittima di Coronavirus: i contagi sono 52

Ancora un decesso per il coronavirus a Torre del Greco: si tratta di un 84enne morto nell’ospedale di Boscotrecase, decima vittima del Covid-19 per la città vesuviana che oggi registra due nuovi contagi. Sale così complessivamente a 52 il numero dei cittadini positivi certificati al team operativo del Centro operativo comunale, riunito per il venticinquesimo giorno consecutivo a Palazzo Baronale. Nello specifico, restano 20 i soggetti ospedalizzati mentre sono 32 quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE