Festa di compleanno nel garage di casa: 10 persone denunciate nel Nolano

È stato grazie alla segnalazione di un cittadino, evidentemente coscienzioso, che i carabinieri della stazione di Cicciano hanno scoperto quanto accaduto: festeggiamenti di compleanno in un garage con più persone e quindi senza sicurezza in caso di contagio. In totale sono state denunciate 10 persone, 7 delle quali provenienti da altri comuni, assembrate per nel garage.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE