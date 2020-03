Elicottero con disinfettante nella notte. I sindaci vesuviani – chiaramente – smentiscono la bufala

“Dalle 23:00 stasera fino alle 05:00 di domani mattina passerà un elicottero e disinfettará tutto, mi raccomando nn rimanete i panni scarpe e altre cose fuori e soprattutto attenti ai cani!”. Questo il messaggio, con tanto di errori grammaticali, che sta girando sui social mettendo un po’ tutti in apprensione in merito ad una energica disinfestazione dovuta al Coronavirus. Chiaramente è una fake news, una bufala ma in molti si stanno allarmando al punto da costringere anche i sindaci dell’area vesuviana a smentire ufficialmente la “super-operazione” del tutto inesistente. In tal senso, il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, si è affidato a Facebook: «Gira notizia di un elicottero che da stanotte dovrebbe disinfettare il territorio: è assolutamente falsa, non creiamo panico», ha scritto.

