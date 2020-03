Differenziata a Palma Campania: cambia tutto. Nuove attrezzature e nuova raccolta da aprile

È in arrivo a Palma Campania un rinnovato e più efficiente servizio di raccolta domiciliare che consentirà di incrementare le percentuali di materiale differenziato da avviare a recupero. Si parte il primo aprile e subentreranno alcune novità relative al servizio di raccolta differenziata. Ad esempio le giornate di raccolta del rifiuto secco residuo (la frazione non riciclabile) passano da due a una volta a settimana per favorire l’aumento della quantità di materiali differenziati da riciclare, riducendo così i rifiuti da smaltire in discarica. Inoltre non occorrerà più aspettare un mese o quindici giorni ma nell’arco di ogni settimana sarà possibile conferire ogni rifiuto. In tal senso è stato riprogrammato il calendario di conferimento. Le informazioni aggiornate si possono reperire all’interno della guida a disposizione presso il Distaccamento Comunale delle Guardie Ambientali d’Italia a Palma Campana, in Via Municipio 74, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.palmacampania.na.it e sul sito web dell’azienda www.multyservices.it.

Ci saranno inoltre nuove attrezzature per la raccolta come una biopattumiera da 10 litri per la raccolta della frazione organica e un secchiello da 30 litri per la raccolta dei pannolini e pannoloni. Per ritirare le nuove guide informative e le nuove attrezzature, è possibile recarsi sempre presso il Distaccamento Comunale delle Guardie Ambientali d’Italia in Via Municipio, 74 dal 11 al 31 marzo di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; il martedì e giovedì dalle 16 alle 18,30. Per scaricare le guide informative e restare aggiornati sul servizio, è possibile visitare il sito istituzionale dell’ Ente www.comune.palmacampania.na.it, il sito web della società www.multyservices.it o la pagina Facebook Differenziata Palma Campania.