Cutolo in ospedale: «Non fatemi violenza per la Tac, voglio solo tagliarmi la barba»

È ancora in ospedale l’ex superboss di Ottaviano, Raffaele Cutolo, ricoverato da ormai due settimane all’ospedale di Parma dopo una crisi respiratoria in carcere. Il suo quadro clinico è in miglioramento e quando sarà considerato guarito, tornerà in regime di 41bis in cui già vive da decenni. Intanto trapelano notizie dal nosocomio nell’area riservata ai detenuti. Si parla di un “professore vesuviano” anche ironico. Ieri, prima di effettuare una Tac alla quale si sarebbe rifiutato, ha riferito agli infermieri: «Non fatemi violenza, voglio solo farmi la barba». Una frase che mostra uno stato fisico e mentale in miglioramento nonostante gli acciacchi. Ora, tra l’altro Parma fa parte della zona rossa per il Coronavirus, dunque per il capo della Nco addio anche alle visite dei familiari dietro ad un vetro fin quando l’epidemia durerà.

