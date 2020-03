Cuoco ucciso e fatto a pezzi, già libero il 30enne catturato nel Vesuviano

L’avvocato Gennaro Toscano del Foro di Nola difensore di fiducia di C.C., fa rilevare che, in ossequio al diritto legittimo di cronaca, già la Corte di Appello di Napoli 8 Sezione Penale, competente in materia di estradizione, ha disposto con ordinanza l’immediata liberazione del 30enne arrestato dalla polizia. C.C. era stato bloccato domenica sera a Massa di Somma dagli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’uomo era ricercato dal 2 marzo di quest’anno dalle autorità francesi per l’omicidio del cuoco napoletano Vittorio Barruffo ritrovato cadavere nel luglio dello scorso anno nelle campagne della cittadina di Montalieu Vercieu in Francia.

